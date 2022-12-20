Харви Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании

Харви Вайнштейн Фото: REUTERS

Жюри присяжных в суде в Лос-Анджелесе признали кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании еще одной женщины. Как сообщает агентство Associated Press (AP), речь идет об итальянской модели.

Присяжные сочли убедительными доказательства стороны обвинения в том, что Харви Вайнштейн в 2013 году совершил изнасилование девушки и насильственные действия сексуального характера в ее отношении.

В связи с этим подсудимому грозят еще 24 года тюремного заключения.

Напомним, в 2017 году после множества обвинений в актах сексуального домогательства и изнасилований имя кинопродюсера стало самым скандальным в Голливуде. Около 30 актрис Голливуда обвинили экс-главы Weinstein Company в "преступных посягательствах" на сексуальной почве.

В домогательствах его обвинили такие известные актрисы, как Лена Хиди и Анджелина Джоли. Они признались, что получали от Вайнштейна непристойные предложения и отказались с ним работать. Против него высказались Ума Турман и Кейт Бекинсейл. Актриса Гвинет Пелтроу тоже получала такие "знаки внимания", но она согласилась сниматься у продюсера в двух картинах.

Как писал сайт KP.RU, Вайнштейн смог договориться с обвинителями и выплатил пострадавшим сумму в размере 25 миллионов долларов. При этом 18 из них разделят 6,2 миллиона, а остальная сумма достанется истцам, подавшим групповой иск. Виновному в сексуальных домогательствах продюсеру грозило 29 лет тюрьмы. Однако срок был изменен на 23 года заключения в связи с состоянием здоровья продюсера.