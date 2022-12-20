Страховщики объяснили, как получить выплаты за задержанный авиарейс Фото: Иван ВИСЛОВ

Последние дни непогода сильно усложнила ситуацию с транспортом в Москве. Снегопады стали причиной задержки сотен авиарейсов. Оказавшись в подобной ситуации, можно получить компенсацию. Как это сделать – рассказали в компании «Росгосстрах». Получить возмещение можно при наличии полиса путешественника, если клиент выбрал опцию «Отмена поездки» с включением опции «задержка / отмена рейса».

Если задержка произошла по причине погодных условий, то застрахованный может получить выплату. Существуют определенные правила.

Если рейс не отправляется 6 и более часов, то случай признается страховым. В таком случае клиент может рассчитывать на выплаты от 3 до 6% от страховой суммы за каждый час задержки после истечения шести часов.

Страховая сумма выбирается клиентом самостоятельно. Обычно для зарубежных поездок 5000 евро, а по России – до 300 тысяч рублей.

Если произошел страховой случай, то нужно обратиться к страховщику. К заявлению нужно приложить документ от перевозчика, подтверждающий задержку/отмену рейса. В бумаге должны быть отражены номер рейса, аэропорт, отметка, что рейс не чартерный. Это важное условие – маршрут должен быть включен в глобальную дистрибутивную систему.

Если перевозку организовывал туроператор, то нужна справка о невозвратности билетов.

Выплаты перечисляются в течении десяти рабочих дней после одобрения, сообщает "Газета.Ru".

Во время новогодних праздников при несчастных случаях россияне чаще всего сталкиваются с переломами, на них приходится 8% обращений к страховщикам. В среднем компенсации превышают 157 тыс. рублей, передает РИАМО.

По прогнозу главного специалиста метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, до конца декабря особенно сильных снегопадов больше не ожидается. Они вернутся уже после Нового года, сообщает "360".