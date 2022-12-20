Рассекречены документы СВР о планах Британии и Франции ударить по СССР в 1940 году

Британия и Франция планировали удары по Советскому Союзу за год до начала Великой Отечественной войны. Фото: сайт Проекта "В первые дни Великой Войны"

Великобритания и Франция в начале 1940 года рассчитывали на затягивание советско-финской войны, чтобы настроить свое население против Москвы и совместно нанести удар по СССР с территории Финляндии.

Об этом говорится в служебной записке 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, рассекреченной Службой внешней разведки (СВР) России.

"Великобритания и Франция хотят вести войну против СССР на территории Финляндии, не исключая при этом присоединения к ней Германии", - говорится в документе, датированном 4 марта 1940 года.

Источник советской внешней разведки уточнил, что главная цель таких действий Лондона и Парижа – ослабить мощь Советского Союза.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов рассказал журналистам, что Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года в 03:15, а не 04:00, как было принято считать раньше.

Напомним, директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины. По информации российской спецслужбы, Польша решила ускорить аннексию украинских территорий из-за опасений заключения соглашения между странами НАТО и России, которое может не учесть интересы Варшавы и Киева.