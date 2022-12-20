Продавец спортивного инвентаря назвал главные ошибки при покупке тюбинга Фото: "КП" Архив

Зимой тюбинги – один из самых ходовых товаров в спортивных магазинах. Эксперт «Спортмастер» PRO Давид Кумаритов дал советы, которые стоит учесть при покупке инвентаря.

Чаще всего при выборе тюбинга покупатели совершают ошибки с подбором модели, габаритами, качеством.

Обычно люди стараются купить модель поменьше, хотя на рынке представлены тюбинги до 170 см.

На модели до 80 см комфортно поместится только ребенок. А вот диаметр в 90-95 см позволяет комфортно кататься взрослым до 80 кг.

Лучше всего выбирать максимально заметную модель, со светоотражателями. Тогда «ватрушку» будет хорошо видно даже в темное время суток.

Качество крепления ручек - еще одна важная деталь, так как на них идет большая нагрузка во время спуска. Они должны быть выполнены из плотной ткани и прошиты как минимум двумя строчками к тросу с дополнительной вставкой.

- Допускаются также ручки из ПВХ, которые хорошо держатся на тюбинге за счет специального клея, — заключил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

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