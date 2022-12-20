Американские астронавты предложили помощь экипажу "Союза МС-22"

Коллеги из США предложили помощь космонавтам на борту "Союза МС-22" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские астронавты предложили оказать помощь российскому экипажу корабля "Союз МС-22", у которого поврежден радиатор внешней системы терморегулирования. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов во вторник, 20 декабря 2022 года.

"Передайте привет всему американскому коллективу, они проявили себя в этой ситуации достойно, протянули руку помощи, - заявил Борисов в ходе общения с российским экипажем. - Но я надеюсь, что мы и сами справимся".

Ранее сообщалось, что летчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко назвал уникальной аварию на корабле "Союз МС-22". Этот корабль должен был эвакуировать экипаж на землю. Но если повреждения таковы, что оставляться на МКС кораблю нельзя, то у космонавтов могут возникнуть проблемы с отправкой домой.

Как ранее писал сайт KP.RU, специалистам Центра управления полетами удалось добиться снижения температуры на борту космического корабля "Союз МС-22" после утечки в системе охлаждения.

Напомним, в результате неисправности температура на борту пилотируемого корабля "Союз МС-22" стала увеличиваться, из-за чего установилась 30-градусная жара. Авария произошла в системе терморегулирования корабля, которая призвана поддерживать правильную температуру и влажность.