Евро и доллар растут по отношению к рублю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже во вторник, 20 декабря 2022 года, поднялся выше 73 рубля, что произошло впервые с 11 мая текущего года. Планку в 69 рублей преодолел доллар, что также является рекордным показателем за семь месяцев. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации биржи на 10:15 по московскому времени, курс европейской валюты повышался до 73,8 рубля, а курс американской валюты поднимался до 69,55 рубля.

К 10:17 (мск) курс доллара замедлил свой рост до 73,77 рубля (+1,5%), а курс европейской валюты находится на отметке 63,37 рубля (+1,7%).

Как ранее писал сайт KP.RU, директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин выразил мнение, что ослабление курса российской валюты объясняется не фундаментальными причинами, а эмоциональной реакцией рынка.