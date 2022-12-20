Врач предупредила о головных болях у любителей ароматических свечей Фото: pixabay.com

Ароматические свечи плотно вошли в нашу жизнь, но регулярное их использование может привести к проблемам со здоровьем. Врач Екатерина Филимонова объяснила, к каким.

Чаще всего встречаются головные боли, но бывают и более серьезные проблемы. Основной вред организму наносят продукты горения парафина, они могут провоцировать как отравление, так и развитие онкологических заболеваний.

- Абсолютное большинство ароматических свечей делают из парафина. Это не натуральный воск, как многие считают. Его получают при переработке нефти. Не менее важно, из чего сделан фитиль. При его сгорании в воздухе образуются канцерогены, - рассказывает эксперта интернет-изданию «Подмосковью сегодня».

Если регулярно использовать свечи, то только в помещении с хорошей вентиляцией. Например, в ванной комнате точно нельзя.

- А вот от разового использования серьезного вреда не будет, – считает Филимонова.

Кстати, натуральные свечи менее вредны для здоровья, но их цена гораздо выше.

Не стоит забывать также о правилах безопасности при установки елки. Наряжать дерево игрушками из легковоспламеняющихся материалов небезопасно, сообщает РИАМО.

Кстати, яркие гирлянды, как и другие источники коротковолнового синего света, следует выключать за два часа до сна, рассказал "Москве 24" доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков.

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