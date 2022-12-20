Newsweek: Россия развернула непобедимое оружие Владимира Путина

В США признают, что ракеты "Авангард" невозможно перехватить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах обратили пристальное внимание на сообщение Минобороны России о том, что ракетный полк с комплексом "Авангард" заступил на боевое дежурство в Ясненском ракетном соединении Оренбургской области.

Обозреватель Халеда Рахман в публикации для американского издания Newsweek на этом фоне заявил, что Россия развернула непобедимое оружие президента РФ Владимира Путина, признав, что ракеты комплекса "Авангард" невозможно перехватить.

"Авангард" был одним из нескольких передовых систем вооружений, о которых Владимир Путин объявил в марте 2018 года, - говорится в публикации. - Это оружие способно летать со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, и его невозможно перехватить".

Как ранее писал сайт KP.RU, гиперзвуковой ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард" сочетает в себе возможности межконтинентальной баллистической ракеты и маневрирующего боевого блока. Является самым быстрым боевым летательным аппаратом в мире.

Первый пуск ракеты "Авангард" состоялся в 2011 году. Финальное испытание "Авангарда" перед началом серийного производства было проведено в марте 2015 года.