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НовостиПолитика20 декабря 2022 8:04

Замглавы МИД Вершинин заявил, что более 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям

Замглавы МИД Вершинин заверил, что представительство России в США делает все возможное для защиты прав россиян в Штатах
Владимир РОМАНЕНКО
Замглавы МИД Вершилин заверил, что представительство России в США делает все возможное для защиты прав россиян в Штатах

Замглавы МИД Вершилин заверил, что представительство России в США делает все возможное для защиты прав россиян в Штатах

Фото: REUTERS

Более 60 россиян отбывают наказание в США по "несправедливым обвинениям", полагает заместитель главы МИД Сергей Вершинин. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Общее число российских граждан превышает 60 человек", - сказал Вершинин.

По мнению дипломата, в последнее время тенденция на заключение только усиливается. В связи с этим он посоветовал россиянам, выезжающим за рубеж учитывать риски и осознавать, какое законодательство действует на территории того или иного государства.

Вершинин заверил, что представительство России в США делает все возможное, чтобы защитить права соотечественников в Штатах.

Напомним, россиянин Виктор Бут вернулся на родину спустя более чем 10 лет заключения в США за "незаконную торговлю". 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.