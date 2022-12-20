В России введут штраф до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент

Госдума приравняла Георгиевскую ленту к символам воинской славы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания приняла в третьем чтении закон, который приравнивает георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривает таким образом введением штрафа до 5 миллионов рублей или тюремное заключение на срок до пяти лет за публичное осквернение данного символа. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Авторами документа стали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, а также замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Закон регламентирует, что георгиевские ленты могут использоваться только в целях, которые связаны с исторической памятью, а их использование в иных целях будет пресекаться законом.

Согласно действующему законодательству за осквернение символа воинской славы юрлицо должно заплатить штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей, а физлицу грозит штраф до 3 миллионов рублей или же тюремное заключение на срок до трех лет.

При совершении преступления по предварительному сговору либо с использованием интернета штраф может составить уже до 5 млн рублей, а лишение свободы – до 5 лет.