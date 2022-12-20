Премьер Британии Сунак призвал лишить Россию возможности пополнять запасы вооружений Фото: REUTERS

Страны Запад должны лишить Россию способности пополнять запасы вооружений и перегруппировывать войска, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

«Это означает необходимость преследовать российские цепочки поставок вооружений и пресечение международной поддержки, в частности, от Ирана, о чем мы должны решительно заявить», – передает слова главы британского правительства Washington Examiner.

Сунак также призвал нарастить поставки вооружений Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер Великобритании заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине в ситуации, когда Вооруженные силы России продолжают находиться на территории страны, не имеют смысла.

По его мнению, в текущих условиях прекращение огня будет использовано Москвой для перегруппировки и укрепления войск. Как отметил Сунак, страны Запада должны продолжать оказывать военную помощь Украине в соответствии со складывающейся обстановкой.