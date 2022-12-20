Бирюков: Для борьбы с незаконной вырубкой елей усилено патрулирование природных территорий

Для борьбы с незаконной вырубкой елей усилено патрулирование природных территорий Фото: Shutterstock

Накануне новогодних праздников по всей столице открылись официальные ёлочные базары. Выбирай лесную красавицу, наряжай и веселись! При этом столичные власти напоминают об ответственности за незаконную вырубку елей на природных территориях города. Подробнее об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В столице стартовала ежегодная профилактическая акция «Ель» для борьбы с незаконной вырубкой хвойных деревьев, - отметил заммэра. - На природных территориях проводится усиленное патрулирование силами инспекторов «Мосприроды», в том числе с использованием спецтехники».

Нарушителям грозит наказание вплоть до уголовной ответственности. Чтобы избежать таких ситуаций, специалисты ведут масштабную информационную работу в эти зимние дни.

«На встречах с москвичами, в том числе в онлайн формате, объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных и к каким последствиях может привести», - пояснил Бирюков.

Такие профилактические беседы в прошлом году помогли избежать нарушений. На природных территориях Москвы не было зафиксировано ни одного случая незаконной вырубки хвойных деревьев, подчеркнул заммэра.