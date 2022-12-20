Постпред США в НАТО обвинила Россию и Китай в попытках подорвать единство альянса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обмен стратегиями между Россией и Китаем направлен на разобщение членов НАТО, считают власти Соединенных Штатов. Об этом сообщила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулиан Смит.

Как заявила дипломат в интервью газете Financial Times, «нет никаких сомнений в том, что они работают над тем, чтобы разобщить партнеров по трансатлантическому альянсу». По словам Смит, США хорошо осведомлены о попытках России и КНР ослабить единство НАТО и намерены бороться с этим.

Смит уточнила, что Москва и Пекин обмениваются «гибридными тактиками», которые представляют угрозу кибербезопасности и поставкам энергоресурсов.

Ранее в НАТО сообщали, что альянс в новой стратегии скорректировал статус России, которая в предыдущей версии обозначалась в качестве партнера, а также включил в нее Китай, который до этого не упоминался.

Напомним, поспред США при НАТО заявляла, что Москва при желании может закончить конфликт на Украине.