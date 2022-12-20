Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов впервые с 26 октября 2022 года

Индекс Мосбиржи демонстрирует снижение Фото: Тимур ХАНОВ.

Индекс Мосбиржи во вторник, 20 декабря 2022 года, опустился ниже 2100 пунктов. Это произошло впервые с 26 октября 2022 года, о чем свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи - это основной индикатор российского фондового рынка, который рассчитывается в рублях. Состав индекса и вес акций в нем пересматривается каждые несколько месяцев.

Минимальное значение зафиксировано на открытии торгов в 10:00 по московскому времени, когда индекс находился на уровне 2070,68 пункта.

Как ранее писал сайт KP.RU, курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже 20 декабря 2022 года поднялся выше 73 рублей, что произошло впервые с 11 мая текущего года. Планку в 69 рублей преодолел доллар, что также является рекордным показателем американской валюты за семь месяцев.