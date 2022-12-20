Замглавы МИД Вершинин назвал неадекватной реакцию ООН на расстрел российских военнопленных

Замглавы МИД Вершинин заявил, что Москва будет продолжать добиваться от профильных структур ООН реакции на инцидент Фото: REUTERS

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью РИА Новости назвал реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военных на Донбассе неадекватной.

"Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника, — ничего не сказать. Считаем данную верховным комиссаром оценку деяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии циничной и беспринципной", - сказал Вершинин.

По его словам, Москва будет продолжать добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ "принципиального и жесткого" осуждения украинских военных.

Напомним, 18 ноября 2022 года заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил информационному агентству РИА Новости о том, что организация призвала все стороны конфликта расследовать все сообщения о нарушениях прав человека, комментируя данные о расстреле российских военных на Донбассе.

"Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности", — рассказал он журналистам.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении заявил, что российские атаки на Донбассе "просто ад". По его словам, там ежедневно ведутся ожесточенные бои.

"…Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои", - сказал Зеленский.