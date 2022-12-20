Курс доллара поднялся выше 69 рублей, евро превысил 73 рубля Фото: REUTERS

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 20 декабря, поднялся выше 69 рублей, следует из данных Мосбиржи.

По состоянию на 10:10 по московскому времени вырос до 69,37 рубля. Курс евро при этом торговался на уровне 73,73 рубля.

В то же время индекс Мосбиржи падает на 1,4% – до 2101 пункта, индекс РТС упал на 3,6% процента – до 955 пункта.

Напомним, накануне курс доллара вырос выше 68 рублей впервые с 11 мая 2022, евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая.

Ранее главный аналитик Совкомбанка, российский финансист Михаил Васильев спрогнозировал рост курса доллара в 2023 году. Эксперт отметил, что в следующем году американскую валюту подтолкнут рецессия, рекордная инфляция, увеличение процентных ставок в мире, продовольственный и энергетический кризисы.

По словам Васильева, доллар может поддержать повышение ставки Федеральной резервной системы США от 5,2% до 7-10% в зависимости от экономической ситуации в Соединенных Штатах.