США направят 13,5 миллиона долларов на надзор за распределением помощи Украине в 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект бюджета Соединенных Штатов на следующий год предусматривает выделение 13,5 миллиона долларов на надзор за распределением помощи Украине.

Вашингтон направит в 2023 году 13,37 миллиарда долларов в качестве экономической и бюджетной поддержки Украины и 2,4 миллиарда долларов на поддержку украинских беженцев, сказано в дополнении к проекту бюджета, размещенном на сайте Комитета Палаты представителей США по ассигнованиям.

На обучение, вооружение, логистическую поддержку, зарплаты и стипендии военным Вооруженных сил Украины будет направлено 9 миллиардов долларов, еще 126,3 миллиона долларов США выделят на подготовку к ответу на возможные ядерные или радиационные инциденты на Украине.

Кроме того, проект бюджета США на 2023 год наделяет президента страны правом передавать военное оборудование Киеву на сумму до 14,5 миллиарда долларов.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оборонный бюджет США направлен на дестабилизацию в Европе.