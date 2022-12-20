Минфин РФ внес в правительство постановление о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство финансов России внесло в правительство страны проект постановления о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года.

«Минфин России разработал и внес в правительство РФ проекты постановлений, предусматривающие с 1 января 2023 изменение условий льготных ипотечных программ. В частности, первым проектом программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2024 года, ставка по кредиту составит 8%», – сказано на сайте ведомства.

Кроме того, согласно проекту постановления будет расширен доступ к семейной ипотеке: ее смогут оформить граждане с двумя и более детьми, независимо от даты их рождения, но не достигших 18 лет на дату заключения договора.

Что касается второго проект постановления, то он предусматривает возможность жилеяи новых регионов России оформить ипотеку на приобретение квартиры в новостройках по ставке 2%. Также ее смогут получить переселенцы из Херсонской области, имеющие жилищные сертификаты.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин сообщил, что льготная ипотека на новостройки в России будет продлена до 1 июля 2024.