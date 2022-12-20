Галерист Марат Гельман* объявлен в розыск

Марат Гельман* Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Российский галерист и коллекционер Марат Гельман*, признанный иноагентом в России, объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом сообщается в базе розыска Министерства внутренних дел (МВД) России.

"Гельман Марат Александрович*, 24 декабря 1960 года рождения, разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении.

Статья, по которой разыскивается Гельман*, не уточняется. В базе также имеется информация, что у разыскиваемого есть израильское гражданство.

Как ранее писал сайт KP.RU, в декабре МВД РФ также объявило в федеральный розыск блогера Дмитрия Иванова*, который более известен как Камикадзе Ди.

Напомним, в начале месяца стала известно, что МВД России официально объявило адвоката и бывшего участника интеллектуально телеигры "Что? Где? Когда?" Илью Новикова* в федеральный розыск.

* включен министерством юстиции РФ в список физлиц-иноагентов