Белоруссия договорилась с Россией о помощи в реструктуризации долга

Россия поможет Белоруссии в реструктуризации долга перед российскими финансовыми учреждениями Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск достиг договоренности с Москвой о кредитной поддержке в реструктуризации долга Белоруссии перед российскими финансовыми учреждениями. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Роман Головченко во вторник, 20 декабря 2022 года.

"Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами", - заявил Головченко, добавив, что во время переговоров в Минске эта тема "нашла полное понимание у российских коллег".

Напомним, Всемирный банк назвал крупнейших должников России по итогам 2021 года. Лидером по этому показателю стала Белоруссия. Как сообщается на сайте организации, задолженность Минска перед Москвой составила 8,5 млрд долларов (+1,9%).

Как ранее писал сайт KP.RU, внешний госдолг России сократился на четверть, а доходы федеральной казны в этом году оказались на 10% выше, чем в прошлом и достигли 20 трлн. рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.