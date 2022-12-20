Пушилин освободил Наталью Никонорову от должности главы МИД ДНР

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин Фото: REUTERS

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин освободил министра иностранных дел ДНР Наталью Никонорову от занимаемой должности.

«Освободить Никонорову Наталью Юрьевну от должности министра иностранных дел Донецкой народной республики», – сказано в указе, опубликованном на сайте врио главы ДНР.

Документ вступил в силу в понедельник, 19 декабря.

Ранее Никонорова говорила, что власти республики начали процесс трансформации посольства ДНР в Москве в представительство в связи с вхождением в состав России.

Напомним, на прошлой неделе Пушилин анонсировал принятие конституции ДНР. Как отметил политик, республика не хочет затягивать с вопросом принятия конституции, поскольку благодаря ей уже «станет возможным принимать всю основную нормативно-правовую базу и выстраивать более оперативно всю работу и все концептуальное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти».

По словам Пушилина, статус украинского языка в конституции ДНР не обсуждался, поскольку он республике не нужен.