Проект нового бюджета США запрещает финансирование батальона «Азов»* Фото: Дмитрий СТЕШИН

Соединенные Штаты не имеют права направлять средства националистическому батальону «Азов»*, следует из проекта бюджета США на 2023 год.

Документ опубликован на сайте Комитета Палаты представителей США по ассигнованиям. Согласно ему, Вашингтон направит в следующем году направит 13,37 миллиарда долларов в качестве экономической и бюджетной поддержки Украины и 2,4 миллиарда долларов на поддержку украинских беженцев.

Также США выделят 9 миллиардов долларов на обучение, вооружение, логистическую поддержку, зарплаты и стипендии военным Вооруженных сил Украины. Еще 126,3 миллиона долларов будут направлены на подготовку к ответу на возможные ядерные или радиационные инциденты на Украине.

Проект бюджета США на 2023 год также наделяет президента страны правом передавать военное оборудование Киеву на сумму до 14,5 миллиарда долларов.

Как писал сайт KP.RU, в следующем году США направят 13,5 миллиона долларов на надзор за распределением помощи Украине.

*Запрещенная в России террористическая организация