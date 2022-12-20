Карту жителя Мурманской области получили более 3 тысяч северян

На оперативном совещании вице-губернатор – министр цифрового развития региона Александра Никипелова сообщила, что в 2023 году в регионе запланировано введение дифференцированного тарифа, и держатели Единой карты жителя получат возможность оплаты проезда по более выгодной цене.

«Карта выпускается в виде банковского и небанковского инструмента. Разница лишь в том, что к небанковской карте не подключены финансовые сервисы. Подчеркну, все банковские карты выпускаются на базе платежной системы «Мир» – это позволяет оформить перечисление социальных льгот и выплат на карту жителя. Кроме этого, начиная с 1 декабря 2022 года, Единый социальный проездной билет выпускается в виде небанковской карты жителя. Заявление на получение ЕСПБ можно традиционно подать через любое отделение МФЦ», – сообщила Александра Никипелова.

Тестирование небанковской карты активно продолжается на базе Мурманского колледжа искусств. Его студентам подключен транспортный сервис ЕКЖ в виде льготного электронного кошелька или проездного билета обучающегося, а также сервис контроля и учета доступа, который нужен для прохода в учебное заведение и в общежитие колледжа.

«При поддержке Министерства образования и науки Мурманской области ведется работа по организации выдачи таких карт во всех учебных заведениях региона. В ближайшее время планируется выдача ЕКЖ учащимся Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманской школы интерната № 3 и Мончегорской коррекционной школы», – отметила вице-губернатор.

Школьники и студенты, оформившие себе карту жителя, при оплате разового проезда в общественном транспорте уже получают скидку 50% на городское сообщение и 60% – на пригородное сообщение.

Еще одна категория – для которой предусмотрены дополнительные скидки и акций от партнеров проекта, – это волонтеры. В предстоящем году Министерством цифрового развития региона запланирована интеграция модуля ЕКЖ с проектом «Молодая Арктика» для объединения программы лояльности двух ресурсов. Для торговых сетей также планируется разработать сервис, позволяющий идентифицировать волонтеров по QR-коду.

С 17 октября в Мурманской области было выдано более 3 тысяч ЕКЖ. Получить банковскую карту с бесплатным обслуживанием сейчас можно в ВТБ и СовКомБанке, в стадии подключения к проекту находятся Альфа-Банк, Промсвязь Банк и Россельхоз Банк. Александра Никипелова подчеркнула, что со всеми новыми партнерами ведется работа по техническому тестированию.

«Присоединиться к проекту в качестве партнера может любой предприниматель или организация. Для этого необходимо обратиться в адрес оператора проекта, написав письмо в произвольной форме на адрес info@karta51.ru. Далее подписать форму заявления о присоединении к ЕКЖ и соглашение. После подписания этих документов, оператор сформирует личный кабинет партнера и направит ссылку на личный кабинет заявителю. Отмечу, что наши партнеры самостоятельно определяют параметры программ лояльности, а участие в программе – бесплатное», – сообщила Александра Никипелова.

В настоящий момент, с учетом акций от банков партнеров и платежной системы «МИР», держатели ЕКЖ могут получать скидки и бонусы более чем в 230 организациях – от сетевых магазинов до онлайн-платформ.

Подробную информацию можно узнать на портале Единой карты жителя, где размещены также ответы на часто задаваемые вопросы, адреса получения карты.