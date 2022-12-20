США потребуются годы на восполнение запасов Javelin и Stinger после поставок Украине

Вашингтону нужны годы, чтобы восполнить собственные запасы Javelin и Stinger из-за поставок Киеву Фото: REUTERS

Соединенным Штатам потребуются годы, чтобы восполнить запасы зенитно-ракетных комплексов Javelin и противотанковых ракетных комплексов Stinger после поставок Украине. Об этом говорится в публикации обозревателей Стейси Петтиджон и Ханны Деннис в издании The Wall Street Journal (WSJ).

"Вашингтон направил Киеву помощь в сфере безопасности более чем на $19 млрд, в том числе тысячи ракет и снарядов большой дальности и миллионы патронов со складов Пентагона", - пишут авторы.

По их подсчетам, Украине направлено порядка 8,5 тысячи ПТРК Javelin и 1,6 тысячи ЗРК Stinger.

Петтиджон и Деннис на этом фоне пришли к выводам, что "арсенал демократии" находится под угрозой истощения, а готовность Вашингтона к участию в конфликтах неуклонно снижается.

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты выразили мнение, что Соединенные Штаты преследуют в украинском кризисе три основные цели: ослабить Россию, усилить свое влияние на Европу и стабилизировать режим президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в США обвинили Конгресс в тотальной войне против страны после решения увеличить бюджет для помощи Украине. Обозреватель Брэдли Девлин полагает, что решение Конгресса США об увеличении бюджета для помощи Украине ставит под угрозу американские интересы, а принятый закон приведет к рекордным военным расходам, усилив при этом украинский кризис.