Губернатор Сергей Цивилев: В Кузбассе открылся первый муниципальный молодежный центр

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе появилась новая креативная площадка - муниципальный молодежный центр «Проектория». Творческое пространство создано на базе Юргинского технологического колледжа. Средства на ремонт и оборудование - 1,5 млн рублей - колледж выиграл в грантовом конкурсе министерства образования региона.

«Это первый муниципальный молодежный центр в Кузбассе, подобные будут открываться на базе и других учреждений профобразования за счет областного бюджета, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - Таким образом мы модернизируем социальную инфраструктуру ссузов, чтобы они стали центрами притяжения для молодежи малых городов и поселков. В этом году гранты получили две территории: в северной агломерации - Юрга, в южной - Таштагол. У молодежи должно быть свое пространство для творческой деятельности и общения».

Центр «Проектория» занимает два этажа колледжа. Помещения оборудованы с учетом доступности маломобильных посетителей. В центре есть залы для групповых и индивидуальных занятий, а также фотозона.