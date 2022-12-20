В Германии вызвало возмущение заявление Бербок

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Бербок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок, которая выступила против прекращения огня на Украине и в Донбассе на условиях России.

Один из комментаторов написал с сожалением, что «хорошо бы иметь на посту главы МИД человека с дипломатическим чутьем и соответствующими действиями!».

Следующий читатель поддержал эту мысль, указав, что «дипломатия не является ее основной сферой ответственности во внешней политике».

В другом комментарии высказали мнение, что это «катастрофа. Если она не хочет перемирия, то пусть лежит в окопах с автоматом в руках».

Также читателями было отмечено, что необходимо добиваться прекращения огня, а «вместо этого Германия только разжигает конфликт».

Как писал сайт KP.RU, главу МИД Германии Бербок жестко критиковали, когда она обвинила президента России Владимира Путина в желании «сломить украинцев» и пообещала выделить Киеву еще 50 млн долларов. Ее обвиняли в лицемерии. Пользователи обращали внимание, что Бербок дополнительным финансированием только разжигает конфликт, вместо того, чтобы призывать стороны к переговорам.

Кроме того, пользователи Twitter негативно оценили публикацию Анналены Бербок, где она заявила, что Владимир Путин якобы использует холод в качестве оружия против Украины. При этом комментаторы высмеяли абсурдность этого утверждения и обвинили Бербок в лицемерии и нежелании прекратить конфликт мирным способом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но всегда говорила, что готова выслушать предложения по мирному урегулированию конфликта. Он также назвал лживыми обвинения, что Москва якобы просит о переговорах, чтобы получить время на подготовку дополнительных сил для участия в спецоперации.