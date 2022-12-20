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НовостиВ мире20 декабря 2022 10:24

В Германии вызвало возмущение заявление Бербок

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Бербок
Сергей ГАПЧУК
Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Бербок

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Бербок

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок, которая выступила против прекращения огня на Украине и в Донбассе на условиях России.

Один из комментаторов написал с сожалением, что «хорошо бы иметь на посту главы МИД человека с дипломатическим чутьем и соответствующими действиями!».

Следующий читатель поддержал эту мысль, указав, что «дипломатия не является ее основной сферой ответственности во внешней политике».

В другом комментарии высказали мнение, что это «катастрофа. Если она не хочет перемирия, то пусть лежит в окопах с автоматом в руках».

Также читателями было отмечено, что необходимо добиваться прекращения огня, а «вместо этого Германия только разжигает конфликт».

Как писал сайт KP.RU, главу МИД Германии Бербок жестко критиковали, когда она обвинила президента России Владимира Путина в желании «сломить украинцев» и пообещала выделить Киеву еще 50 млн долларов. Ее обвиняли в лицемерии. Пользователи обращали внимание, что Бербок дополнительным финансированием только разжигает конфликт, вместо того, чтобы призывать стороны к переговорам.

Кроме того, пользователи Twitter негативно оценили публикацию Анналены Бербок, где она заявила, что Владимир Путин якобы использует холод в качестве оружия против Украины. При этом комментаторы высмеяли абсурдность этого утверждения и обвинили Бербок в лицемерии и нежелании прекратить конфликт мирным способом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но всегда говорила, что готова выслушать предложения по мирному урегулированию конфликта. Он также назвал лживыми обвинения, что Москва якобы просит о переговорах, чтобы получить время на подготовку дополнительных сил для участия в спецоперации.