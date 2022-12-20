Госдума России приняла во втором чтении законопроект о единой биометрической системе

Законопроект принят с поправками о запрете на принудительный сбор биометрии, пояснил спикер Госдумы Володин Фото: REUTERS

Госдума России на пленарном заседании 20 декабря 2022 года приняла во втором чтении законопроект о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии. Законопроект принят с поправками о запрете на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи.

Законопроект устанавливает правовые основы обработки биометрических данных россиян в целях идентификации и/или аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС) или иных информационных систем, в том числе государственных. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно изменениям, вводится запрет на любую дискриминацию в отношении лиц, которые отказываются от подачи своих биометрических данных. Однако в документе говорится, что отказ от ее сдачи не может ограничить оказание гражданину госуслуг или иных работ.

"Принимается ваше предложение, Александр Евсеевич (Хинштейн, депутат Госдумы), завтра данный законопроект (будет рассмотрен) в третьем чтении", - сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин после голосования по законопроекту во втором чтении.

Напомним, вчера, 19 декабря 2022 года Володин заявил, что Госдума непременно введет ответственность за утечку и принудительный сбор биометрических данных. Володин добавил, что в Госдуму поступило множество обращений, которые представители ведомства берут в расчет и предлагает пути решения. В частности сам Володин назвал 7 пунктов в своей публикации, подчеркнув, что Госдума убрала "неопределенности и двойственные толкования".

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) России Валерий Фадеев обратился к Госдуме РФ с просьбой провести парламентские слушания по законопроекту о единой биометрической системе.

По его мнению, положение нового законопроекта могут привести к дискриминации прав граждан на уровне Конституции РФ. В СПЧ составили заключение по этому вопросу, в котором говорится, что "негативные последствия в случае утечки биометрических персональных данных кратно выше, поскольку граждане, чьи паспортные данные были обнародованы, могут сменить номера документов, но не смогут сменить отпечатки пальцев или голос", - пояснял он.