На прошлой неделе был принят закон о бюджете Мурманской области на 2023 год. На оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис поблагодарил Мурманскую областную Думу за то, что бюджет сохраняет социальную направленность.

«60% бюджета Мурманской области на 2023 год направлено на образование, здравоохранение, социальную политику, спорт и культуру, – отметил губернатор. - Более 25 млрд рублей предусмотрено на образование, в том числе на капитальный ремонт 4 школ, а также строительство двух школ в Мурманске. Свыше 17,5 млрд рублей пойдёт на здравоохранение. В том числе на укрепление материально-технической базы медучреждений; на капремонты, строительство амбулатории и ФАПов; на лекарственное обеспечение; также продолжится реконструкция областного онкодиспансера; более 700 млн рублей направим на кадровое обеспечение – доплаты, компенсацию аренды жилья и другие меры поддержки для медработников, студентов и ординаторов медицинских вузов. На социальную поддержку будет направлено 21,3 млрд рублей. В том числе 5,5 млрд рублей для семей с детьми и 3,4 млрд рублей на поддержку старшего поколения».

Также в регионе продолжится работа по переселению граждан из аварийного жилья. Только за счёт средств фонда реформирования ЖКХ на эти цели предусмотрено более 1 млрд рублей. Кроме того, продолжится создание новых пространств «Сопки» и «СОПКИ.СПОРТ», запланированы капитальные ремонты спортивных объектов в Оленегорске, Снежногорске и Ревде.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что продолжится помощь в обеспечении всем необходимым наших бойцов – участников специальной военной операции, а также поддержка их семей.