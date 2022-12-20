СБУ задержала мужчину, поднявшего флаг России над зданием мэрии Харькова в 2014 Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мужчину, который в 2014 году поднял флаг России над зданием мэрии Харькова, сообщила пресс-служба ведомства.

«СБУ задержала сторонника «Новороссии». Именно он в 2014 году поднимал российский флаг над зданием Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения», – сказано в Telegram-канале спецслужбы.

Мужчина более восьми лет скрывался от правосудия, постоянно меняя адреса проживания и номера мобильных телефонов, отметили в ведомстве. Как заявили в СБУ, задержанный призывал к изменению границ границы Украины и захвату государственных органов страны. При задержании в его квартире были обнаружены флаги России и георгиевские ленты, а также снайперская винтовка с оптикой и патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 миллиметра, сообщили там.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре этого года жителя Одессы осудили на 15 лет за вывешенный на доме российский флаг.