Специалисты рассказали, вернется ли в Приморье масочный режим

Сейчас масочный режим носит рекомендательный характер Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние дни жители Приморья все чаще болеют гриппом и ОРВИ. Но не только эти недуги беспокоят людей – за 19 декабря около 60 человек в крае заразились коронавирусом; в других регионах уже возвращают масочный режим. Об этом пишет издание vostokmedia.com.

По данным Роспотребнадзора, в Приморье выявили 207 891 случай заболевания COVID-19, причем в крае зафиксировали новый штамм. Из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, ОРВИ и гриппом жители региона задаются вопросом: введут ли масочный режим, ведь в некоторых городах России его вернули.

– Масочный режим является рекомендованной мерой профилактики. Информация о заболеваемости и мерах профилактики размещается на сайте нашего управления, – рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Хотя в обязательном порядке масочный режим пока не вернули, врачи все же рекомендуют людям позаботиться о себе, особенно тем, кто находится в группе риска: пенсионерам, жителям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам. Поэтому при первых симптомах простуды следует сразу обращаться к врачам. Если же на плохое самочувствие жалуется ребенок, не нужно водить его в школу или детский сад, чтобы он не заразил других ребят.