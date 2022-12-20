Командир спецназа "Ахмат" сообщил о массовых отказах военных ВСУ идти в атаку

Украинские военные массово отказываются идти в атаку Фото: REUTERS

Украинские военные массово отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара. Об этом сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы отмечаем ситуацию, что противник полностью массово начал отказываться от ведения боевых действий и от нахождения непосредственно на передовой", - уточнил Алаудинов.

По его словам, в распоряжении бойцов есть видеоролики, на которых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают за неповиновение приказам о наступлении.

Командир "Ахмата" уверен, что это свидетельствует о 100-процентном истощении ресурсов противника на данном участке.

Как ранее писал сайт KP.RU, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ преднамеренно уничтожают инфраструктуру Артемовска всеми доступными средствами, несмотря на то, что российских войск в городе нет.

Напомним, Андрей Марочко также рассказал, что Киев перебрасывает дополнительные силы в район Соледара. По его словам, освобождение Яковлевки вызвало беспокойство у украинского командования.