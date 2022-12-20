Жители Омска стали больше употреблять алкоголя в 2022 году

В Омске стали пить больше алкоголя Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году жители Омска стали больше употреблять алкоголя, об этом сообщает Город55 со ссылкой на Росалкогольрегулирование. Так за 11 месяцев текущего года в Омской области было продано 17,6 миллионов литров крепкого алкоголя, что на 3,4% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Под крепкими напитками эксперты понимают любые алкогольные, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

При этом самые удручающие цифры дает третий квартал 2022 года. За этот период омичи купили 2,4 миллиона литров крепких напитков. Это снова на 217 тысяч литров больше, чем в 2021 году.

За эти 11 месяцев жители региона выпили 6 миллионов литров водки. Показатель превышает на 1 миллион и 200 тысяч бутылок предыдущий год. А вот вина стали пить меньше – примерно на 27,4 тысячи литров.

Замыкает тройку напитков-лидеров шампанское. Его за 11 месяцев сумели продать в объеме 1,4 миллионов литров. Это примерно сопоставимо с показателями прошлого года, когда продали всего на 62 литра шампанского меньше.