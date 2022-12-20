Глава Амурской области Василий Орлов: «В этом году социальные предприниматели получили более 13 млн рублей на развитие своего дела»

Среди победителей регионального грантового конкурса - организации дошкольного образования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гранты от государства на развитие своего дела в этом году получили 27 социальных предпринимателей Амурской области. Среди победителей – клиники, оказывающие услуги малообеспеченным и пенсионерам, служба социального такси, организации дошкольного образования и предприятие, трудоустроившее людей с инвалидностью.

«В этом году социальные предприниматели области получили более 13 миллионов рублей на развитие своего дела. Призовой фонд разделили 27 предприятий, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Форма господдержки в виде грантов - одна из наиболее эффективных. Это возможность не только финансово помочь социально-важному для жителей области бизнесу, но и стимулировать предпринимателей развиваться, учиться грамотно себя подать».

Социальный предприниматель из Благовещенска Андрей Ерёменко при поддержке государства развивает бизнес, помогающий детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Амурчанин выиграл грант в 500 тысяч рублей, который он собирается использовать на создание сайта по продаже ортопедических товаров и развивающих игрушек.

«Большая часть грантовых средств пойдёт на то, чтобы разработать сайт нашего магазина. Это сделано для удобства покупателей, чтобы они могли ознакомиться с ассортиментом, не выходя из дома. Кроме этого, грант позволил оплатить аренду помещения для магазина на год», - рассказал Андрей Ерёменко.

Помимо грантовой поддержки предприниматели получают и другие виды помощи от государства. Социальные предприятия могут воспользоваться льготными кредитами со ставкой в два раза ниже ключевой, гарантийной поддержкой и региональными субсидиями.