Минцифры планирует запустить российский аналог «Википедии» в первом квартале 2023

Российский аналог «Википедии» планируертся запустить в первом квартале 2023 Фото: REUTERS

Российский аналог «Википедии» – портал «Знание» – планируется запустить в первом квартале следующего года, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Портал «Знание» планируется запустить в первом квартале 2023 года», – сказал он в ходе выступления на «Правительственном часе» в Государственной думе.

Помимо этого, Шадаев коснулся темы подготовке кадров для IT-отрасли. Как отметил министр, за последние три года в России в два раза выросло количество абитуриентов, которые поступают в вузы на IT-специальности.

По словам главы Минцифры, в 2022 году была запущена новая программа, в рамках которой студенты кроме своей основной специальности могут параллельно поступить на «цифровую кафедру» и получить дополнительную IT-специальность. Также с этого года началось обучение языкам программирования в старших классах школы. По мнению Шадаева, это позволит «укрепить кадровую базу для развития отрасли».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин обозначил качество информации на «Википедии» как сомнительное. Об этом он заявил на встрече с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем, отметив, что необходимо создать еще один подобный ресурс для просвещения.