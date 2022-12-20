РИА Новости: Власти ЦАР из-за взрыва в Русском доме арестовали сотрудников DHL

Власти ЦАР из-за взрыва в Русском доме арестовали сотрудников DHL Фото: соцсети

Власти Центрально-Африканской республики (ЦАР) в связи с расследованием взрыва посылки в Русском доме арестовали несколько сотрудников DHL, об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источники в местной полиции.

«Власти ЦАР в ходе расследования взрыва посылки в Русском доме арестовали ряд сотрудников DHL», - заявили в агентстве.

Как уточняется, этих сотрудников допрашивают.

Кроме того отмечается, что полиция ЦАР намерена обратиться в Интерпол, чтобы установить личность человека, отправившего взрывчатку главе Русского дома.

Как сообщал сайт KP.RU, 16 декабря 2022 года глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения. Генеральный директор Русского дома был госпитализирован в больницу.

Посольство России в Банги сообщило, что направит в МИД ЦАР ноту с требованием провести срочное расследование теракта против главы Русского дома Дмитрия Сытого. 18 декабря посол России в ЦАР Александр Бикантов посетил в госпитале Банги Дмитрия Сытого, который находится на лечении после покушения на его жизнь.

Ночью 19 декабря 2022 года сгорел комплекс зданий представительства ЕС в столице страны в городе Банги.