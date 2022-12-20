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НовостиОбщество20 декабря 2022 10:59

Глава Минцифры назвал преждевременными разговоры о запрете на удаленную работу для покинувших Россию "айтишников"

Максут Шадаев подчеркнул, что подобное решение негативно скажется на развитии отечественных цифровых продуктов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Максут Шадаев

Максут Шадаев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ставить вопрос о полном запрете на удаленную работу в России для покинувших страну IT-специалистов пока преждевременно. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время выступления в Госдуме во вторник, 20 декабря 2022 года.

Такой тезис министр аргументировал тем, что это негативно скажется на темпах развития отечественных цифровых продуктов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в том же мероприятии Максут Шадаев сообщил народным избранникам, что около 100 тысяч IT-специалистов уехали из России в 2022 году. По его словам, порядка 80% из покинувших страну "айтишников" продолжают работать на компании из РФ, находясь на территории дружественных стран.

Ранее сообщалось, что Россия достигла цифрового суверенитета, чему способствовал уход зарубежных компаний с российского IT-рынка. Об этом заявил глава Минцифры РФ во время выступления на форуме "Цифровой алмаз" в конце ноября 2022 года.

Напомним, Максут Шадаев рассказал журналистам, что Минцифры России работает над условиями программы возвращения в РФ специалистов в сфере IT. По его словам, в этой ситуации вопрос "экономических условий" не стоит.