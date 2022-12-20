Стали известны шансы Месси поехать на Чемпионат мира 2026 года Фото: REUTERS

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил возможности игрока аргентинский сборной Лионеля Месси поехать на следующий Чемпионат мира 2026 года, отметив, что в данном случае все будет все будет завесить от здоровья футболиста. По его словам, спортсмен начал физически «просаживаться».

«Все будет зависеть от его здоровья. Если он поедет туда помогать сборной, то ему будет тяжело. Даже на этом чемпионате мира были игры, в которых он выключался, когда против него хорошо играли», - сказал бывший футболист ЦСКА в беседе с «Газета.Ru».

Масалитин отметил, что на прошедшим накануне Чемпионате мира 2022 года были матчи, когда Месси «в конце игры его уже не было видно». «Физически он уже начинает просаживаться», - отметил он.

Напомним, в ходе Чемпионата мира 2022 года Месси провел семь матчей, забив семь мячей. Сборная Аргентины в третий раз в своей истории стала победителем ЧМ. В финале аргентинцы в серии пенальти переиграли французов со счетом 4:2, а основное и дополнительное время завершили со счетом 3:3.

Как писал RT, Месси был признан лучшим спортсменом этого года по версии BBC Sports.

При этом бывший арбитр Международной федерации футбола (FIFA) Игорь Федотов не согласился со вторым голом Месси в финале Чемпионата мира. Как сообщал телеканал «360», экс-арбитр заявил, что судья ошибочно засчитали этот гол, отметив, что на поле в это время были 13 человек, что является нарушением правил.