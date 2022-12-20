"Трезвая Россия" назвала три самых пьющих региона в стране

Сахалинская область, Чукотка и Курганская область стали самыми пьющими регионами России по итогам 2022 года Фото: REUTERS

Депутат Госдумы РФ, лидер движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев заявил, что Сахалинская область, Чукотка и Курганская область стали самыми пьющими регионами России по итогам 2022 года. Об этом пишет РИА Новости .

"В антирейтинг у нас вошли Сахалин — 85-е место среди самых "непьющих" регионов, Чукотка (84-е) и Курганская область (83-е место)", — рассказал он.

Пятерку антирейтинга "трезвости" по итогам 2022 года замыкают Бурятия и Ненецкий автономный округ, дополнил политик. По его словам, при расчете уровня потребления алкоголя в России в расчет не брались четыре новых региона.

При этом парламентарий уточнил, что при составлении рейтинга не учитывались новые регионы — ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

В прошлом году антирейтинг трезвости возглавили Чукотский автономный округ, республика Коми и Сахалинская область. Хамзаев подчеркнул, что движение окажет субъектам необходимую консультативную и юридическую поддержку по защите населения от алкогольной зависимости.

"К этим регионам у нас комплекс предложений, начиная от более качественной работы в системе образования, то есть первичная профилактика — уроки трезвости, разъяснительная и более качественная работа с родителями, в том числе механизмы по развитию общественного контроля и развитию спорта в шаговой доступности", — заявил он.

Москва заняла 18-е место в рейтинге в 2022 году спустилась на две строчки ниже, а Санкт-Петербург поднялся выше на одну позицию и занял 12-е место. Второй год подряд без изменений остаются Кабардино-Балкария на 4 месте, Карачаево-Черкесия - на 5 месте, Краснодарский Край сохранил 14-е место, Курская область - 22-е место, Рязанская область - 33-е место, Вологодская область - 62-е место и Ненецкий автономный округ 81-е место в рейтинге трезвых регионов.

Напомним, число россиян с алкогольной зависимостью в сельской местности выросло на 7% за 2022 год. Кроме того, смертность детей в 2022 году выросла почти на 30% из-за отсутствия должного внимания со стороны пьющих родителей.

Напомним, также впервые за 4 года в России выросло число наркопреступлений среди несовершеннолетних. За 10 месяцев 2022 года численность соучастий в подобных преступлениях детей и подростков выросло на 56% с 2017 года.

Кроме того, в 2,5 раза за минувшие пять лет выросло число инцидентов с гибелью несовершеннолетних в результате употребления наркотиков.