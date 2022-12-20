Украинские СМИ сообщили о визите Зеленского в Артемовск

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут и наградил бойцов знаками отличия, сообщили украинские медиа Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский посетил военные позиции ВСУ в Артемовске на подконтрольной Киеву северной части ДНР. О посещении Бахмута украинским лидером написали местные СМИ со слов его пресс-секретаря Сергея Никифорова.

"Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Бахмуте, наградил бойцов знаками отличия и ценными подарками. Из Бахмута (Артемовска – ред.) президент уже уехал", - приводит слова Никифорова издание "Общественное".

Напомним, в ответ на вопрос журналистов о том, собирается ли президент России Владимир Путин посетить Донбасс, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что со временем это произойдет.

"Со временем это произойдет, конечно. Это же регион Российской Федерации", – сказал пресс-секретарь главы государства. Пока что Владимир Путин связывается с солдатами дистанционно.

Прежде один из участников видеоконференции с президентом России Путиным экстренно покинул мероприятие ввиду обстрелов Донецка Вооруженными силами Украины. Во время общения Путина с инвалидами и представителями общественных организаций видно, как он быстро выходит из помещения, не выключив камеру.