В ЕС потребление газа снизилось на 20,1% Фото: REUTERS

Потребление природного газа в Европейском союзе снизилось примерно на 20% в период август - ноябрь 2022 года по сравнению со средним потреблением газа за те же месяцы с 2017 по 2021 год, об этом сообщили в Евростате.

«Потребление природного газа в ЕС снизилось на 20,1% в период с августа по ноябрь 2022 года по сравнению со средним потреблением газа за те же месяцы (август-ноябрь) в период с 2017 по 2021 год», - говорится в сообщении.

Как отмечается, больше всего потребление упало в Финляндии (-52,7%), Латвии (-43,2%) и Литве (-41,6%).

Евростат подчеркнул, что потребление природного газа увеличилось на Мальте (+7,1%) и в Словакии (+2,6%).

Как сообщал сайт KP.RU, 19 декабря 2022 года страны ЕС согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт·ч. Отмечается, что ограничение цен на голубое топливо изначально не будет применяться к внебиржевым сделкам. До этого в министерстве иностранных дел Венгрии сообщили, что девять стран Европейского союза выступили против потолка цен на газ из России.

В ноябре этого года Еврокомиссия (ЕК) выступила с инициативой установить потолок цены на российский газ на уровне 3 тысяч долларов за тысячу кубометров по контракту на месяц вперед.