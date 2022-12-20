Индия развернула рекордное количество военных сил на границе с Китаем Фото: REUTERS

Индия развернула рекордное количество военных на границе с Китаем, "оказывает давление на Китай" с целью деэскалации и размежевания. Об этом заявил министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар, слова которого приводит газета The Indian Express.

"Сегодня у нас на границе с Китаем развернуто столько индийских войск, сколько никогда не было. Это сделано для того, чтобы противостоять развертыванию [войск] Китая, которое значительно возросло с 2020 года", - цитирует дипломата издание. Джайшанкар ответил на критику со стороны оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" за бездействие на индийско-китайской границе.

По словам Джайшанкара, "обязанность индийского государства и долг индийских военных - не позволить ни одной стране, а в данном случае Китаю, в одностороннем порядке изменить линию фактического контроля", разделяющую два государства при отсутствии демаркированной границы.

"Если мы были безразличны к Китаю, кто послал индийскую армию к границе? Если мы были безразличны к Китаю, то почему мы сегодня оказываем давление на Китай с целью деэскалации и размежевания? Почему мы публично говорим, что наши отношения ненормальны?" - сказал Джайшанкар. По его словам, никто не должен "критиковать индийских солдат", охраняющих границы государства.

Напомним, министр обороны Индии Раджнатх Сингх обвинил военнослужащих Национально-освободительной армии Китая (НОАК) в попытке вторжения на индийскую территорию.

По его словам, несколько солдат с обеих сторон получили ранения. Среди военнослужащих индийской армии погибших и тяжелораненых нет, добавил министр.

Сингх также уточнил, что ситуация обсуждалась на дипломатическом уровне между Нью-Дели и Пекином. Результатом переговоров стало решение "сохранить мир на границе".