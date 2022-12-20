В Амурской области рассмотрят меры поддержки для владельцев автомобилей, работающих на газе

Правительство региона собирается увеличить долю транспорта, работающего на газе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Амурской области Василий Орлов предложил рассмотреть меры поддержки автовладельцев, использующих природный газ. Правительство региона собирается увеличить долю транспорта, работающего на более дешевом и экологичном виде топлива.

В 2023 году в Приамурье будет введен в эксплуатацию комплекс сжижения природного газа производительностью 1,5 тонны в час. Он станет частью инфраструктуры автономной газификации социально-значимых объектов в области.

«Благодаря СПГ в регионе создаются хорошие условия для развития транспорта на более экологичном виде топлива. Но нужно стимулировать жителей области приобретать автомобили, работающие на газе. Хорошей мерой поддержки может стать снижение транспортного налога для таких автовладельцев. Мы прорабатываем возможность компенсации затрат компаниям, закупающим технику, работающую на голубом топливе. Помимо этого необходимо рассмотреть варианты поддержки инвесторов, готовых приступить к строительству газовых заправочных станций», - рассказал губернатор региона Василий Орлов в ходе заседания правительства области, посвященного вопросам строительства комплекса сжижения природного газа.

Глава Приамурья поручил включить раздел развития газомоторного транспорта в региональную программу газификации на 2021 – 2025 год. Сейчас автомобилисты могут заправиться сжиженным природным газом на четырех автозаправочных станциях. Две таких АЗС работают в Благовещенске, еще две - в Белогорске. До 2025 года в области построят автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию, которая позволит заправлять транспорт компримированным природным газом и сжиженным природным газом. Строительство станции начнется в 2024 году.