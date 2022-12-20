Госдума РФ приняла во II чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госдума России на заседании приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества в РФ, обучение и содействие диверсиям, а также за их финансирование и пропаганду.

Законодатели предлагают три новые статьи в УК РФ с максимальным наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы – «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем». Уголовную ответственность предлагается установить за содействие диверсиям, склонение к ним, вербовку, финансирование, обучение, пропаганду, участие в диверсионном сообществе.

Как писал сайт KP.RU, 20 декабря Госдума России на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии.

Также в Госдуму РФ внесен проект о прекращении украинского гражданства со дня подачи лицом необходимого заявления в МВД России о выходе из него.

Госдума в третьем чтении приняты поправки к закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который вступил в силу 1 декабря 2022 года. Санкции для нарушителей остаются неизменными, но при этом расширяется список оснований для привлечения иноагентов к ответственности.

Кроме того, в начале декабря этого года депутаты внесли поправки в законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси России», согласно которым в случае аварии ответственность агрегатора должна быть пропорциональна степени вовлеченности в перевозку.