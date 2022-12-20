Нарколог назвал допустимую дозу шампанского в новогоднюю ночь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-нарколог, главный врач Василий Шуров в беседе с РИАМО рассказал о количестве шампанского, которое можно выпить в новогоднюю ночь, чтобы на утро не страдать от похмелья.

«Допустим один бокал в час - если мы поставим такую дозировку, то ты красивый, ты веселишься, успеваешь потанцевать и покушать что-то. Если это бутылка в час, то ты стопроцентно будешь болеть на утро», - рассказал эксперт.

Шуров посоветовал во время новогоднего застолья пить алкогольные напитки «потихонечку», а также следить за тем, чтобы никто не подливал лишнего, указав на риск выпить больше запланированного. Как отметил специалист, так можно избежать накопления в организме большого количества ацетальдегида, что позже и приводит к головной боли.

Ранее ОТР сообщал, что покупка продуктов к новогоднему столу обойдется российским гражданам в этом года дороже на 15–20%, чем годом ранее.

Тем временем руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова в беседе с Life.ru рассказала, как не сбить свой режим за период новогодних каникул, отметив, что во время новогодней ночи не стоит давать себе слабину, переставая соблюдать режим сна, поскольку возникнут проблемы с засыпанием, а также пробуждением.