Защита Яшина* подала в суд апелляцию по делу о фейках о российской армии

Адвокаты добиваются оправдательного вердикта для экс-депутата Яшина по делу о фейках Фото: REUTERS

Защита бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* подала апелляцию на обжалование приговора по делу о распространении фейков о ВС России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Мещанском суде Москвы.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Адвокаты добиваются оправдательного вердикта для экс-депутата Яшина.

Напомним, суд в Москве приговорил бывшего депутата муниципального округа Красносельский Илью Яшина* к 8,5 года колонии за распространение фейков о Вооруженных силах России. Кроме того, осужденному запрещено администрировать сайты в течение четырех лет.

В III квартале 2022 года Роскомнадзор заблокировал или удалил свыше 20 тысяч "фейков" о специальной военной операции. За этот период всего заблокировано порядка 89 тыс. интернет-страниц.

*Лицо, признанное в России иностранным агентом