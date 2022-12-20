Онколог Вахабова рассказала о прививках, способных снизить риск развития рака Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Снизить риск возникновения некоторых видов онкологических заболеваний можно при помощи вакцинации. Об этом «Российской газете» рассказала врач Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова.

Как рассказал специалист, вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) способна предотвратить развитие рака шейки матки у женщин, рака ротовой полости, языка, гортани, а также рака половых органов и колоректального рака. Эксперт уточнила, что вакцинироваться можно в любом возрасте, если пациент еще не стал носителем ВПЧ.

Прививка от гепатита В может защитить от развития рака печени. Врач напомнила, что данная вакцинация включена в Национальный календарь прививок и делается детям уже в родильных домах при отсутствии противопоказаний. По ее словам, во взрослом возрасте эту прививку советуют обновлять, но это нужно делать уже за свой счет.

Ранее «Пятый канал» писал, что врач-онколог из Центра лечения рака Америки (СТСА) Юджин Ана заявила, что неприятный зуд после горячего душа может говорить о развитии лейкоза, рекомендуя таким людям посетить врача и сделать общий анализ крови.

Главврач федеральной сети клиник «Евроонко», онколог и химиотерапевт Андрей Пылев в беседе с Life.ru напомнила, что почти половина злокачественных опухолей выявляется на поздних стадиях, а многие изначально протекают бессимптомно. Она призвала раз в год проходить стандартное обследование.