Названы типичные ошибки водителей при вытаскивании автомобилей из снега Фото: Евгения ГУСЕВА

Пытаясь вытащить свой автомобиль из снега, многие водители используют не подходящий трос, а также забывают о технике безопасности и других важных правилах. Об этом в беседе с «Газета.Ru» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Самой типичной ошибкой специалист назвал использование обычного ленточного троса из набора автомобилистов, отметив, что данное плетение совершенно не подходит для выдергивания машины из снега, поскольку предполагает буксировку в спокойном режиме.

По его словам, в данном случае трос должен быть рывковым. «Так называемая динамическая стропа. Она плетется совершенно другим образом, используется эластичный материал, благодаря которому рывок получается мягким, без ударных нагрузок», - заявил он, предупредив, что при обрыве обычного троса его части способны повредить стекло, а также элементы кузова и нанести увечья людям.

Баканов напомнил и о технике безопасности, согласно которой нельзя стоять в опасной близости от натянутого троса, а расстояние должно быть не меньше его длины, поскольку он может отлететь в сторону при разрыве.

«Первый рывок должен быть мягким, чтобы автомобиль отлип от снега, после чего нужно постепенно наращивать амплитуду рывков. Так застрявшая машина начнет прокатывать колесами колею», - добавил эксперт.

Специалист также отметил, что для упрощения всего процесса нужно прокопать снег вокруг, под колесами, а также всеми выступающими элементами снизу, а позади буксующей машины лучше не стоять, поскольку из-под колес может вылететь шип или камень.

В Москве в течение 17-18 декабря этого выпало 25 см снега, что составило 60% месячной нормы осадков, а на утро понедельника, 19 декабря, дороги не успели убрать полностью, поэтому город стоял в пробках. «Известия» сообщали, что власти российской столицы мобилизовали дополнительные ресурсы для уборки улиц, как людские, так и технические.

Тем временем спортивный врач и тренер по физической подготовке Ринат Акбаров рассказал, что при расчистке снега задействуются большое количество мышц, поэтому человек тратит много калорий. Как писал «Пятый канал», по словам эксперта, за час такой работы можно сжечь 900 килокалорий.