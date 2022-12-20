Итальянский министр назвал "политическим сигналом" для России договоренности по потолку цен на газ Фото: REUTERS

Министр окружающей среды и энергобезопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что достижение договоренности между странами по введению потолка цен на газ стало "громким политическим сигналом" для России от Италии и Европы.

Чиновник считает, что сам факт введения механизма потолка цен стал реакцией на использование Россией энергоносителей в качестве инструмента конфликта.

- Дан четкий и громкий политический сигнал: Италия и Европа не позволяют себя запугать и защищают своих граждан, - сказал министр в интервью деловой газете IlSole24Ore, назвав решение "посланием с огромной символической ценностью".

Днем ранее сообщалось, что страны Европейского союза согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт·ч. Отмечается, что ограничение цен на голубое топливо изначально не будет применяться к внебиржевым сделкам.

А в начале декабря этого года ЕС окончательно утвердил потолок цен на российскую нефть. Предельная цена на черное золото установлена на уровне 60 долларов за баррель. Он начнет действовать с 15 февраля 2023 года.