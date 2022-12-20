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НовостиЭкономика20 декабря 2022 13:15

Итальянский министр назвал "политическим сигналом" для России договоренности по потолку цен на газ

Чиновник считает, что сам факт введения механизма потолка цен стал реакцией на использование Россией энергоносителей в качестве инструмента конфликта
София ГОНЧАРОВА
Итальянский министр назвал "политическим сигналом" для России договоренности по потолку цен на газ

Итальянский министр назвал "политическим сигналом" для России договоренности по потолку цен на газ

Фото: REUTERS

Министр окружающей среды и энергобезопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что достижение договоренности между странами по введению потолка цен на газ стало "громким политическим сигналом" для России от Италии и Европы.

Чиновник считает, что сам факт введения механизма потолка цен стал реакцией на использование Россией энергоносителей в качестве инструмента конфликта.

- Дан четкий и громкий политический сигнал: Италия и Европа не позволяют себя запугать и защищают своих граждан, - сказал министр в интервью деловой газете IlSole24Ore, назвав решение "посланием с огромной символической ценностью".

Днем ранее сообщалось, что страны Европейского союза согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт·ч. Отмечается, что ограничение цен на голубое топливо изначально не будет применяться к внебиржевым сделкам.

А в начале декабря этого года ЕС окончательно утвердил потолок цен на российскую нефть. Предельная цена на черное золото установлена на уровне 60 долларов за баррель. Он начнет действовать с 15 февраля 2023 года.