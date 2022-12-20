Первый в Центральной России проект с применением инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ реализуют в 2023 году

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Этот проект станет первым подобным в Центральном федеральном округе (ЦФО), рассказал, выступая на конференции «Развитие жилищного строительства в ЦФО», директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Спикер напомнил, что Тульская область была одним из четырех пилотных субъектов, где начал применяться механизм инфраструктурных облигаций. Помимо инженерных сетей, в регионе в рамках проекта строится школа на 1000 мест, а также два детсада на 480 мест.

— Регионы Центральной России проявляют большой интерес к инфраструктурным облигациям ДОМ.РФ. На данный момент в ЦФО одобрено шесть проектов в четырех субъектах на общую сумму 8,8 млрд рублей, которые обеспечат строительство 2,1 млн кв. м жилья, — сообщил Александр Аксаков.

Всего же в ДОМ.РФ сейчас знакомятся со 132 проектами из 48 регионов. Это проекты субъекты хотели бы профинансировать с помощью инфраструктурных облигаций. 33 проекта (25% от всех) приходятся на регионы Центральной России. Запуск этих проектов позволит ввести в эксплуатацию 8,4 млн квадратных метров жилья. Общий объем льготного финансирования по заявкам – 66,4 млрд рублей.

СПРАВКА «КП»

Что такое инфраструктурные облигации

Если коротко, то это новая возможность для регионов привлечь финансирование для строительства важных объектов. Механизм начали использовать в 2021 году. Механизм позволяет девелоперам финансировать строительство инфраструктуры на льготных условиях, а регионам — реализовывать масштабные проекты освоения новых территорий.

Регионы получают возможность развивать территории, бизнес — длинное и доступное финансирование, а люди — новое качество жизни. При помощи механизма разрешено финансировать (в том числе через схемы государственно-частное партнерство и концессии) дорожную и инженерную инфраструктуру, коммуникации, социальные объекты, однако, только в рамках возведения новых проектов жилищного строительства. Также регион может подать заявку на задействование механизма для развития IT-инфраструктуры, благоустройство городских и сельских территорий, а также ряд других проектов.