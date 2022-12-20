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НовостиВ мире20 декабря 2022 13:36

Суд в Германии приговорил 97-летнюю экс-машинистку концлагеря к условному заключению

Суд признал Ирмгард Фурхнер виновной по статье "Пособничество убийству"
Владимир РОМАНЕНКО
Суд признал Ирмгард Фурхнер виновной по статье "Пособничество убийству"

Суд признал Ирмгард Фурхнер виновной по статье "Пособничество убийству"

Фото: REUTERS

Суд в городе Итцехо, который находится в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, Германия, приговорил к двум годам условного срока 97-летнюю женщину, работавшую в годы Второй мировой войны машинисткой в нацистском концлагере Штуттгоф. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Суд признал Ирмгард Фурхнер виновной по статье "Пособничество убийству". По данным следствия, она работала в период с 1943 по 1945 год машинисткой в Штуттгофа. Сторона обвинения полагает, что женщина оказывала помощь ответственным за систематическое убийство пленных концлагеря.

"Мне жаль, что все это произошло, и я сожалею, что в то время была в Штуттгофе. Больше мне нечего сказать", - заявила сама Фурхнер на суде.

По версии адвокатов Фурхнер, нет никаких доказательств, что она была в курсе происходящих систематических убийств, а поскольку ей было в те годы 18-19 лет, ее прецедент рассматривала коллегия по делам несовершеннолетних, которая удовлетворила ходатайство об условном наказании.

Для Германии вопрос событий Второй мировой войны остается открытым и на политической арене. Так новый посол Польши в Германии Дариуш Павлош заявил, что для Варшавы вопрос о выплате репараций со стороны Берлина за нанесенный ущерб в годы Второй мировой войны все еще остается открытым.

По его словам, Польша понесла серьезные потери в период Второй мировой, а какой либо договор, который бы урегулировал компенсацию ущерба, не был подписан между странами в послевоенный период. Он подчеркнул, что "было бы легкомысленно полагать, что проблема просто исчезнет после выборов 2023 года".