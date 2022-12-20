Суд в Германии приговорил 97-летнюю экс-машинистку концлагеря к условному заключению

Суд признал Ирмгард Фурхнер виновной по статье "Пособничество убийству" Фото: REUTERS

Суд в городе Итцехо, который находится в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, Германия, приговорил к двум годам условного срока 97-летнюю женщину, работавшую в годы Второй мировой войны машинисткой в нацистском концлагере Штуттгоф. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Суд признал Ирмгард Фурхнер виновной по статье "Пособничество убийству". По данным следствия, она работала в период с 1943 по 1945 год машинисткой в Штуттгофа. Сторона обвинения полагает, что женщина оказывала помощь ответственным за систематическое убийство пленных концлагеря.

"Мне жаль, что все это произошло, и я сожалею, что в то время была в Штуттгофе. Больше мне нечего сказать", - заявила сама Фурхнер на суде.

По версии адвокатов Фурхнер, нет никаких доказательств, что она была в курсе происходящих систематических убийств, а поскольку ей было в те годы 18-19 лет, ее прецедент рассматривала коллегия по делам несовершеннолетних, которая удовлетворила ходатайство об условном наказании.

Для Германии вопрос событий Второй мировой войны остается открытым и на политической арене. Так новый посол Польши в Германии Дариуш Павлош заявил, что для Варшавы вопрос о выплате репараций со стороны Берлина за нанесенный ущерб в годы Второй мировой войны все еще остается открытым.

По его словам, Польша понесла серьезные потери в период Второй мировой, а какой либо договор, который бы урегулировал компенсацию ущерба, не был подписан между странами в послевоенный период. Он подчеркнул, что "было бы легкомысленно полагать, что проблема просто исчезнет после выборов 2023 года".